Zulte Waregem – FC Bruges (1-2): malgré le départ d'Izquierdo, les Brugeois continuent à gagner

Le match d’ouverture de la troisième journée de la Jupiler Pro League s’est terminé par la victoire du Club Bruges à Zulte Waregem (1-2) vendredi. Grâce à Emmanuel Dennis (22e) et Jelle Vossen (48e), mais aussi malgré le départ d’Izquierdo, les Brugeois comptent le maximum de points (9) et occupent la première place en attendant le résultat de Charleroi dimanche contre Anderlecht. Malgré un but d’Aaron Leya Iseka (53e), Zulte compte toujours 6 points.

Pour ce déplacement à Zulte, Ivan Leko a révolutionné son équipe. Il a aligné Anthony Limbombe sur le flanc gauche et Hans Vanaken en soutien du duo de pointe Vossen/Dennis. Le Croate a eu le bon feeling puisque Dennis a ouvert la marque sur une passe de Vanaken et un assist de Limbombe (22e, 0-1).

Privé de Sander Coopman, qui ne pouvait contractuellement pas jouer contre son ex-club, Zulte a réagi. Peter Olayinka, qui avait déjà eu une belle occasion (20e), ne s’est pas montré plus opportuniste alors qu’il avait pris Timmy Simons de vitesse (27e). Côté créativité, les joueurs de Francky Dury étaient loin du compte et n’ont posé aucun souci au gardien Ethan Horvath. Jusqu’au repos, le Club n’a pas été dangereux et s’est surtout appliqué à ralentir le jeu, n’hésitant pas à recourir à la faute.

Zulte se cherchait et Vossen pensait l’avoir assommé en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Timothy Derijck (48e, 0-2). C’était sans compter sur Leya Iseka qui, bien servi par Brian Hamalainen, n’a pas tremblé (53e, 1-2). Fougeux, les Waregemois ont pressé tant et plus mais Horvath a réussi la parade qu’il fallait sur un tir de Nill De Pauw (71e).