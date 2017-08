Rédaction en ligne

Océane et Thomas, âgés de 21 et 24 ans, ont-ils tué volontairement Lauredana, leur fillette de 16 mois ? La question se posait en avril dernier lorsque les parents de Lauredana ont été placés sous mandat d’arrêt pour meurtre. Ils contestaient néanmoins tous les deux toute volonté homicide. Elle était incarcérée à Lantin et lui, à Namur.