Trump se dit prêt à frapper, Pyongyang évoque une «guerre nucléaire»: la tension est plus forte que jamais

L’escalade verbale s’est poursuivie vendredi entre Washington et Pyongyang après de nouvelles menaces de Donald Trump de recourir à la force contre la Corée du Nord, alimentant une inquiétude internationale grandissante sur les risques d’un conflit armé.

« Les solutions militaires sont maintenant complètement en place, et prêtes à l’emploi, si la Corée du Nord se comporte imprudemment », a déclaré vendredi le président américain sur son compte Twitter. « J’espère que Kim Jong-Un trouvera une autre voie ! », a-t-il ajouté.

Pyongyang, dans le même temps, qualifiait Donald Trump d’« odieux fanatique de la guerre nucléaire » par la voix de l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

« Trump est en train de mener la situation dans la péninsule coréenne au bord d’une guerre nucléaire », a ajouté KCNA.

Face à une surenchère sans précédent entre Washington et Pyongyang, la Chine a tenté vendredi, de faire retomber la fièvre. Pékin a enjoint aux États-Unis et à la Corée du Nord de « faire preuve de prudence » et a exhorté Pyongyang à éviter les « démonstrations de force ».

« Nous appelons toutes les parties à faire preuve de prudence dans leurs mots et leurs actions, et à agir davantage pour apaiser les tensions », a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

La Russie très inquiète

Cette montée des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord pèse sur les marchés financiers et inquiète de nombreux dirigeants mondiaux. « Je ne vois pas de solution militaire à ce conflit (…) Je considère l’escalade verbale comme une mauvaise réponse », a mis en garde vendredi la chancelière allemande Angela Merkel.

La nervosité a également gagné Moscou où le chef le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s’est dit « très inquiet » des risques de conflit très élevés entre les États-Unis et la Corée du nord.

« Il est clairement temps pour toutes les parties de se concentrer sur les moyens de faire baisser les tensions », a renchéri Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.