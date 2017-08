À la rue avec 5 enfants: Gilbert et sa famille ont tout perdu dans l'incendie criminel de leur appartement à Mont-sur-Marchienne

Mélanie, Gilbert et leurs cinq enfants âgés de 3 à 8 ans, vivent depuis un mois, soit chez des amis, soit à l’hôtel… « Et demain, nous serons à la rue », confie le papa. Cette famille vit une situation dramatique depuis l’incendie criminel de leur appartement, en juillet dernier, où ils ont tout perdu.

Mélanie, Gilbert et leurs cinq enfants sont à la rue...

Depuis un mois, le 12 juillet dernier, et l’incendie criminel de leur appartement, à Mont-sur-Marchienne, ce jeune couple se noie dans les démarches pour tenter de résoudre leur situation. Mais celle-ci semble inextricable et, depuis quatre semaines, maintenant, les deux parents et leurs cinq enfants (âgés de 3 ans à 8 ans) vivent sans domicile fixe.

« Cela faisait huit ans que nous avions cet appartement, quand des individus ont bouté le feu à notre porte. Nous ne pouvons toujours pas rentrer : une enquête est toujours en cours, et les scellés sont toujours mis sur la porte », explique Gilbert, 30 ans.

> Leurs témoignages à découvrir dans notre édition digitale.