Françoise, radiée de son domicile de Marcinelle par erreur: «On m'a dit que j'étais partie avec ma fille mais… je n'ai pas de fille!»

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans ce qu’on appelle communément « la paperasse administrative » et, parfois, il peut arriver qu’une erreur s’y glisse sans qu’on ne s’en rende compte…

Radiée sans le savoir

Françoise, 44 ans, est propriétaire d’un appartement dans la Cité de l’Enfance à Marcinelle. Elle y vit depuis 8 ans. Ce jeudi 10, au matin, elle se rend chez le dentiste et s’aperçoit à la fin de la visite qu’elle n’a plus de vignettes sur elle. Elle se rend, donc, à la mutuelle pour obtenir de nouvelles vignettes… qui lui sont refusées. « On m’annonce que je n’y ai plus droit parce que je suis radiée de mon domicile depuis le mois de mai. Et là, ce fut la stupéfaction », nous explique Françoise.

> Comment s’y prendre en cas de radiation ?