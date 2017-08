Serie A: Gary Medel quitte l'Inter Milan pour Besiktas

Besiktas, d’abord, et l’Inter Milan, ensuite, ont officialisé samedi le transfert de Gary Medel (30 ans), le défenseur international chilien. Le champion de Turquie a offert trois millions d’euros plus un pourcentage sur une éventuelle revente au club milanais. Au Besiktas, Medel a signé un bail de trois ans avec un salaire annuel de 2,3 millions.

Vendredi déjà, « Le Pitbull » avait posté sur son compte Instagram une photo du stade Giuseppe Meazza avec deux émojis éloquents : un avion en plein décollage et un visage triste. Après avoir transité par l’Universidad Catolica, Boca Juniors (2009-2011), Séville (2011-2013) et Cardiff City (2013-2014), Medel est arrivé à l’Inter en 2014. Toutes compétitions confondues, il a disputé 109 matches et marqué un but.

International chilien à 103 reprises (7 goals), il a participé aux deux récentes victoires en Copa America (2015 et 2016) et à la finale de la Coupe de Confédérations cet été.