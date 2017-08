Premier League: Mignolet et Liverpool accrochés dans les arrêts de jeu par Watford (3-3)

Pour son premier match de la saison en Premier League, Liverpool a partagé l’enjeu samedi à Watford (3-3). Chez les Reds, Simon Mignolet, qui a pris une carte jaune parce qu’il perdait du temps (89e), était dans le but. Divock Origi est monté au jeu à la 81e à la place de Roberto Firmino. À Watford, Christian Kabasele, blessé, était absent.

L’ancien Anderlechtois Stefano Okaka a rapidement donné l’avance à Watford (8e, 1-0). Mais l’attaquant sénégalais Sadio Mané a relancé Liverpool (29e, 1-1). Les ’Hornets’ ont alors repris une seconde fois les devants par Abdoulaye Doucouré (32e, 2-1).

Après la pause, Firmino sur penalty (55e, 2-2) et Mohamed Salah (57e, 2-3) ont porté les Reds au commandement. Le fait que les trois attaquants aient marqué ne plaide pas en faveur d’Origi. En plus, Salah a amené le penalty transformé par Firmino et le Brésilien a donné la passe décisive à l’Egyptien sur le troisième goal.

Liverpool pensait décrocher sa première victoire quand Miguel Angel Britos a arraché un point pour Watford (90e+4, 3-3).

Plus tard dans la journée, Chelsea, champion en titre, accueillera Burnley. Everton défiera Stoke City alors que West Bromwich Albion recevra Bournemouth. En début de soirée, Manchester City se déplacera à Brighton.