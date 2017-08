Mondiaux d'athlétisme: les Etats-Unis remportent la finale du 4x100m féminin avant la dernière d'Usain Bolt

Les Américaines ont décroché la médaille d’or devant la Grande-Bretagne et la Jamaïque. La dernière course d’Usain Bolt est prévue pour 22h50.

Avant qu’Usain Bolt ne prenne place sur les pistes pour la finale du 4x100m masculin (22h50), sa dernière course, la soirée des Mondiaux de Londres réservait une autre grande finale du 4x100m, du côté féminin cette fois. Les Américaines Aaliyah Brown, Allyson Felix, Morolake Akinosun et Tori Bowie ont été sacrées championnes du monde. La Grande-Bretagne et la Jamaïque terminent respectivement deuxième et troisième.

La soirée comptait une autre finale masculine, celle du décathlon. Kevin Mayer est devenu le premier Français sacré au décathlon. Déjà en tête vendredi soir au terme des cinq premières épreuves, le Français devait assurer sur le 1500m. Il a décroché une troisième médaille pour la France lors de ces championnats du monde. Il s’est offert trois records personnels sur son parcours.