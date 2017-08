Violences à Charlottesville: Donald Trump refuse de condamner spécifiquement les suprémacistes blancs et se fait critiquer par Démocrates et Républicains (vidéo)

Son ancienne rivale à la présidentielle Hillary Clinton l’a ainsi critiqué sans le nommer et plusieurs Républicains ont pointé du doigt l’attitude du milliardaire. Les événements ont même fait sortir de son mutisme l’ancien président Barack Obama.

Le rassemblement controversé de groupuscules de l’extrême droite américaine, qui avait déjà provoqué des heurts durant la journée, a viré au drame quand une voiture a foncé sur la foule des contre-manifestants antiracistes, faisant un mort et 19 blessés.

Le président américain a condamné ces violences sans se prononcer sur la responsabilité de l’un ou l’autre des camps en présence. «Nous devons TOUS nous unir et condamner tout ce qui représente la haine. Il n’y a pas de place en Amérique pour ce type de violences», a-t-il écrit sur Twitter.

Refus de répondre

Donald Trump a ensuite donné une conférence de presse improvisée sur son lieu de vacances à Bedminster (New Jersey). «Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles cette énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence venant de diverses parties», a-t-il déclaré. La haine et la division doivent cesser, et elles doivent cesser immédiatement», a lancé le président.

Pres. Trump ignores shouted question after remarks on Charlottesville: "Do you want the support of these white nationalist groups?" pic.twitter.com/qogS0RCM05 — ABC News (@ABC) 12 août 2017

Interpellé par des journalistes, il a refusé de condamner spécifiquement les mouvements d’extrême droite. Une attitude qui a suscité de nombreuses critiques, tant dans les camps démocrate que républicain.

Le Républicain McCain condamne

Le sénateur républicain John McCain a, pour sa part, réagi dans un communiqué de presse dont le titre évoque «l’attaque de suprémacistes blancs». D’après l’ancien candidat à la présidentielle, ce n’est «pas moins» que l’héritage des pères fondateurs des Etats-Unis, stipulant que tous les hommes sont égaux, qui est «mis en danger» par «l’attaque violente à Charlottesville où au moins une personne a perdu la vie... durant une confrontation entre nos meilleurs anges et nos pires démons.» «Les suprémacistes blancs et les néonazis vont, par définition, à l’encontre du patriotisme américain et des idéaux qui nous rendent si spéciaux en tant qu’hommes et en tant que nation», dit encore M. McCain.

Obama cite Mandela

Les événements de samedi ont poussé Barack Obama, prédécesseur de M. Trump à la Maison Blanche, a sortir de son mutisme. Il a en effet tweeté pour la première fois depuis le 20 juillet, partageant une citation de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela: «Personne n’est né avec la haine pour l’autre du fait de la couleur de sa peau, ou de son origine, ou de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer car l’amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé.»