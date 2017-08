Ligue 1: le PSG s'impose face à Guingamp, Neymar buteur et à l'assist (0-3)

Le PSG a pris la deuxième mi-temps à son avantage. Neymar a profité d’un but vide pour marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Le Paris SG a battu Guingamp 3-0 avec notamment un but Neymar dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1.

La superstar brésilienne, devenue le joueur le plus cher du monde en venant au PSG (222 M EUR), a marqué sur un centre en retrait d’Edinson Cavani (82e), auquel il avait délivré une passe décisive (62e), après un but contre son camp du Guingampais Jordan Ikoko (52e). Le club de la capitale rejoint en tête du classement les quatre autres clubs ayant remporté leurs deux premiers matches (Lyon, Monaco, Marseille et Saint-Etienne).

Assist de Neymar, but de Cavani ! 😍 #EAGPSG pic.twitter.com/CjpsqqfvN9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 13 août 2017