France: séparé de sa femme, il la poignarde mortellement en pleine rue

Un homme de 36 ans, séparé de son épouse, l’a mortellement poignardée en pleine rue après avoir grièvement blessé son nouvel ami dimanche matin dans un village de la Loire, avant de se rendre, a-t-on appris auprès de la police et du parquet de Saint-Etienne.

Le drame s’est noué vers 5h30 à La Grand-Croix (Loire) quand l’homme s’est rendu dans l’appartement où avait emménagé il y a trois semaines son épouse de 35 ans, dont il est séparé depuis le mois de juin. Il y a attaqué l’homme qui se trouvait avec elle.

Une hachette a été découverte au sol près de ce Sénégalais de 45 ans qui a été hospitalisé au CHU de Saint-Etienne et dont le pronostic vital pourrait être engagé.

L’épouse a alors tenté de fuir et son mari, d’origine turque comme elle, s’est lancé à sa poursuite, l’a rattrapée une centaine de mètres plus moins, dans une des artères principales de la commune et lui a porté de nombreux coups de couteau. La victime est morte peu de temps après l’arrivée des secours.

« Le nombre de coups sera précisé par l’autopsie », a indiqué à l’AFP le procureur de la République Jean-Daniel Regnauld.

De nombreux habitants du centre-ville, réveillés par des cris, ont été témoins de la scène. « L’affaire a provoqué une intense émotion dans le quartier dont plusieurs dizaines d’habitants ont appelé pour avertir qu’un homme poignardait des gens dans la rue. Ce qui pouvait faire penser à un risque d’attentat », a déclaré à l’AFP Luc François, le maire de la commune.

Le meurtrier présumé s’est rendu au commissariat de Saint-Chamond, vers 10 heures, où il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête confiée à la police judiciaire.

Les quatre jeunes enfants du couple (l’ainé a moins de 10 ans) ont été retrouvés en bonne santé au domicile du père. « Une solution de garde dans la famille ou en famille d’accueil est actuellement recherchée », a précisé le procureur de la République.