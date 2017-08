Weiler après Charleroi - Anderlecht: «Nous n'avons inscrit qu'un seul but en trois matches»

« C’est clair que c’est une grosse déception, cette défaite, mais le plus gros problème est que nous n’avons inscrit qu’un seul but en trois matches. On possède très souvent le ballon mais on ne se crée pas assez d’occasions, on ne se montre pas assez concret », déplorait-il.

Le thème de l’incurie offensive était effectivement celui vers lequel les analyses convergeaient. L’entraîneur suisse, qui relevait le bon positionnement du bloc carolo en reconversion défensive, prenait soin de ne pas accabler un seul secteur alors que le manque d’imagination et d’impact de la ligne médiane était pointé du doigt par d’aucuns : « Il n’y a pas que les joueurs du milieu qui doivent créer des occasions, c’est toute l’équipe qui doit travailler en ce sens. Mais ce dimanche, on n’a pas été assez présent dans les duels, il n’y avait pas assez de tentatives de crochet pour éliminer un adversaire et on n’a même pas frappé au but. Dans ces conditions, c’est difficile d’être dangereux… »

Kums a eu l’air de payer les pots cassés en étant remplacé mais Weiler se défendait de lui avoir présenté l’addition : « Je voulais un joueur qui évolue plus haut (NDLR : Stanciu) afin qu’on se crée plus d’offensives, voilà la seule et unique raison de ce remplacement. »

Et puis, alors que Teodorczyk reste dans le trou en ne secouant toujours pas les filets à nouveau, l’entraîneur mauve renvoyait à la cuisine interne du club la demande éventuelle d’un attaquant supplémentaire puisqu’il est évidemment hors de question pour lui d’exfiltrer Harbaoui ou un autre du noyau C : « C’est seulement avec la direction que je peux discuter de ce genre de choses. »

D’après nos informations, le match de ce dimanche aurait tout de même convaincu la direction mauve de se mettre en quête d’un renfort offensif d’ici la fin du mercato.