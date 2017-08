Diego Costa sur Antonio Conte: «Je respecte l'entraîneur, mais pas la personne»

L’attaquant de Chelsea, qui n’a plus sa place dans les plans d’Antonio Conte, attend que Chelsea le libère et désire retourner à l’Atletico Madrid.

Diego Costa, qui ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Antonio Conte, a demandé à Chelsea de ne pas le traiter comme « un criminel », dans des propos virulents rapportés par la presse britannique lundi.

« Ils m’ont donné une semaine de repos supplémentaire, mais depuis, les amendes s’enchaînent. Ils veulent que je m’entraîne avec la réserve. Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas un criminel et je ne suis pas dans mon tort », a expliqué le bouillant attaquant au Daily Mail, depuis son domicile de Lagarto (Brésil).

« J’attends que Chelsea me libère. Je ne voulais pas partir, j’étais heureux. Mais quand l’entraîneur ne veut pas de vous, vous devez partir », a continué l’international espagnol d’origine brésilienne, qui s’était ému en juin d’avoir reçu un message de Conte lui indiquant qu’il ne faisait « pas partie de ses plans ».

« En janvier, des choses se sont passées avec l’entraîneur », a ajouté Costa, auteur de 20 buts lors de la campagne victorieuse de Chelsea en Premier League la saison passée. « J’étais sur le point de prolonger et ils ont mis les freins. Je suspecte le manager d’être derrière tout ça », a-t-il dit.

« Je le respecte en tant que grand entraîneur. Il a fait un bon boulot et ça se voit. Mais en tant que personne, non », a jugé le joueur âgé de 28 ans. « Ce n’est pas un entraîneur très proche de ses joueurs. Il est très distant. Il n’a pas de charisme. »

« Mon désir est d’aller à l’Atletico, a expliqué Costa, qui y a évolué de 2010 à 2014. J’ai rejeté d’autres offres. Ils (les dirigeants de Chelsea)veulent me vendre en Chine ou à d’autres. Si je dois partir, je vais dans le club que je veux, pas dans celui qui paye le plus. »

« Je suis ouvert à l’idée de rester un an au Brésil sans jouer, même si Chelsea me punit et ne me paye pas pendant un an. Je reviendrais plus fort », a conclu l’attaquant, alors que le club madrilène est sous le coup d’une sanction de la FIFA, le privant de recrutement avant le 1er janvier 2018.

Costa, double champion d’Angleterre avec les Blues, n’a pas participé à la tournée de présaison des Blues en Asie et s’entraîne à l’écart de l’équipe depuis qu’il a révélé le contenu de messages échangés avec Conte en fin de saison.

Début août, il a fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts.