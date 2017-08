Liese Exelmans, doctorante à la Leuven School for Mass Communication Research (KU Leuven), est arrivée à cette conclusion après avoir interrogé 423 jeunes sur leurs habitudes de consommation médiatique et la qualité de leur sommeil.

Quatre-vingts pour cent des personnes interrogées affirment s’adonner régulièrement au « gavage télévisuel ». Plus du quart d’entre eux disent n’y succomber que quelques fois par mois, tandis qu’un sur cinq avoue craquer plusieurs fois par semaine. Un tiers de ces « binge watchers » dorment plus mal que leurs congénères du même âge.

Le problème ne concerne pas la durée du sommeil, car la majorité des répondants dort près de huit heures par jour. « C’est la qualité du sommeil qui est de moindre qualité. Les personnes qui effectuent du visionnage en rafale régulièrement trouvent le sommeil plus difficilement et certaines sont même confrontées à l’insomnie. Les études précédentes indiquent que ce n’est pas le cas dans une consommation télévisuelle ’normale’», explique Mme Exelmans.

La chercheuse impute ces problèmes à l’excitation mentale suscitée par les séries. « Après plusieurs heures de ’binge watching’, votre esprit est encore occupé avec le récit et les personnages de la série. » Des séries comme ’Game of Thrones’, ’Breaking Bad’ et ’House of Cards’ créent un lien très particulier avec les personnages. Chaque épisode termine ainsi avec un clifhanger qui vous pousse à poursuivre le visionnage. »