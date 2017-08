Les parkings intelligents débarquent en Belgique (St Ghislain et La Louvière notamment) pour éviter le phénomène des «voitures ventouses»

Cinq emplacements de parking dans la Grand-Rue de Saint-Ghislain sont équipés depuis quelques semaines d’une solution technologique développée par Be-Mobile, filiale de Proximus, évoque le journal L’Echo mercredi. Dès qu’une voiture reste garée plus de trente minutes dans un de ces emplacements de parking gratuit, le système, un capteur ancré dans le sol, détecte l’infraction qui est signalée à l’agent verbalisant via la plateforme «Flow Control» sur smartphone.

Le système a été expérimenté pendant six mois en 2016 à Saint-Ghislain, commune-pilote en Wallonie où les autorités locales voulaient trouver une solution au problème des voitures-ventouses et inciter un plus grand turn-over des véhicules en stationnement en centre-ville. «Le concept veut réellement forcer les voitures-ventouses, qui veulent se stationner très longtemps dans les centres-villes, à trouver d’autres emplacements pour se garer», explique Laurence Hamer, marketing director de Be Mobile. «Le principe est celui du ’shop and go’ qui veut inciter les usagers à venir dans les centres-villes où ils trouveront des petits commerces et où ils pourront se garer gratuitement pendant un laps de temps de parking gratuit déterminé par les autorités communales, 30 minutes dans le cas de Saint-Ghislain, par exemple.»

Une douzaine de villes belges ont adopté le concept: Courtrai, Heule, Bellegem, Ostende, Coxyde, Saint-Idesbaald, Oostduinkerke, Louvain, Ninove, Ostende et deux en Wallonie, Saint-Ghislain et La Louvière avec 48 places de parking intelligent depuis en mai dernier. «Il y a un gros engouement pour ce concept en plein boom en ce moment», poursuite Laurence Hamer. «De nombreux projets sont en cours.»