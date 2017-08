Rédaction en ligne

L’église de Moignelée (Sambreville) et son parvis étaient remplis de blanc, ce mercredi. Les funérailles de Claudia Manes, décédée voici une dizaine de jours en Italie, s’y sont déroulées dans la plus grande émotion. Encore une preuve que la jeune Sambrevilloise était des plus appréciée dans la région.