L'EuroMillions fête son 1.000e tirage en Belgique: 29 Belges ont gagné le jackpot, un gain Lotto de plus de 6 millions jamais réclamé!

En l’honneur du 1.000e tirage EuroMillions en Belgique ce vendredi, la Loterie Nationale procédera à un tirage spécial pour offrir 1.000 euros à 1.000 gagnants belges. Si les Belges ont déjà souvent été vernis par ce jeu, il faut savoir qu’un(e) Belge n’a jamais réclamé son gain de plus de 6 millions d’euros gagné au Lotto !

Le tout premier tirage EuroMillions en Belgique a eu lieu le 8 octobre 2004. En 2005, un an après le lancement d’EuroMillions en Belgique, on avait un premier gagnant belge au rang 1, à 7.500.000 euros (après le partage avec un second chanceux). De nombreux autres allaient suivre.

Treize ans plus tard, 29 grands gagnants belges sont devenus « scandaleusement riches ». Leurs gains cumulés sont énormes.

Le plus grand gagnant belge d’EuroMillions a empoché 168.085.323 euros en prédisant correctement les cinq numéros et les deux étoiles en octobre 2016.

Bien que la Loterie Nationale ne dévoile jamais l’identité des gagnants, elle a dévoilé une petite « info » sur l’un d’entre eux !

7 millions pas réclamés

Remporter le jackpot et ne pas retirer ses gains, cela arrive aussi. L’an dernier, une personne qui avait joué au Lotto dans une librairie bruxelloise ne s’est jamais fait connaître. Et pourtant, elle avait remporté 6.176.202 euros ! Malgré de nombreux avis de recherche, personne n’a finalement jamais retiré le lot.

Voici ce que la Loterie Nationale en a fait, et ce n’était pas la première fois !

