Bruxelles: un visiteur, distrait, marche sur une œuvre d'Yves Klein au Bozar

Il était apparemment captivé par une autre œuvre et n’a pas vu celle qui était posée sur le sol : une sorte de bac rempli de pigments de bleus. Le musée a bien conscience que ce n’est qu’un accident. Le maladroit a beaucoup de chance : il s’agit d’une reproduction d’une œuvre datant de 1957. Soulagement pour le visiteur qui n’écopera donc d’aucune sanction. L’exposition « Yves Klein. Theatre of the Void » est à voir jusqu’à ce dimanche au Bozar.