FC Bruges – AEK Athènes en direct (0-0): l'Europa League sinon rien

Le FC Bruges débute la rencontre avec le onze de base attendu ce jeudi soir lors du barrage aller de l’Europa League face aux Grecs de l’AEK Athènes.

Le coach Ivan Leko a en effet décidé d’aligner les mêmes joueurs qui étaient parvenus à battre Zulte Waregem en Jupiler Pro League ce week-end.

Ethan Horvath protège la cage des Blauw-en-Zwart assisté par une défense à trois composée par Stefano Denswil, Timmy Simons et Brandon Mechele. Dans le milieu de terrain, on retrouve Marvelous Nakamba aux côtés de Ruud Vormer alors qu’Anthony Limbombe et Helibelton Palacios occupent les ailes. Hans Vanaken est quant à lui positionné juste derrière le duo d’attaque Dennis-Jelle Vossen.

Dans les rangs de l’AEK Athènes, le Belge Viktor Klonaridis est sur le banc.