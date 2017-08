Pro League: le Standard estime les droits de la défense bafoués dans le dossier d'Orlando Sa

Le Standard a estimé que les droits de la défense ont été bafoués dans le dossier de son joueur Orlando Sa, à l’encontre duquel le parquet de l’Union belge de football a réclamé trois journées de suspension. Le club liégeois l’a fait savoir lors de l’audience de la Commission des litiges vendredi.

Suite à son exclusion en fin de rencontre lors de la défaite (1-0) à St-Trond le week-end dernier, Orlando Sa s’est vu proposer lundi trois semaines de suspension par le parquet de l’Union belge. Ce que le Standard a refusé renvoyant tout le monde devant la Commission des Litiges non pas mardi (15 août), mais vendredi.

Orlando Sa avait été exclu pour un coup de pied à un adversaire après que l’arbitre de la rencontre, Alexandre Boucaut ait été consulté les images vidéos suite à l’intervention de l’assistant vidéo, une première en la matière. Une procédure (VAR, Video Assistant Referre) suivie correctement selon le responsable des arbitres à l’Union belge, Johan Verbist.

Le Standard a estimé vendredi lors de l’audience que les droits de la défense n’avaient pas été respectés. Le club liégeois avait demandé de disposer des images sur base desquelles la sanction a été proposée, requête à laquelle Johan Verbist n’a pas, selon le Standard, accédé, pas plus qu’il ne les a transmises au parquet. En outre, Pierre Lochte, le directeur juridique du Standard a signalé que seul un résumé du protocole de l’assistance vidéo à l’arbitrage était accessible et non le texte complet.

« Comment le parquet peut-il proposer une sanction s’il ne dispose pas de toutes les informations », a argumenté Pierre Lochte. « Si nous ne disposons ni des images, ni du règlement complet, comment suivre correctement une procédure disciplinaire ? »

Orlando Sa n’était pas à Bruxelles vendredi après-midi étant avec le groupe de Sa Pinto pour la rencontre de vendredi soir face à Zulte Waregem dans le cadre de la 4e journée de championnat. Une décision de la Commission des litiges ne serait de toute façon effective que samedi.