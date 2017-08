Le témoignage poignant des beaux-parents d'Elke, la victime belge des attentats de Barcelone: «Notre fils n'a rien pu faire pour la sauver»

Il est 18h30, jeudi, quand Yvonne reçoit un appel sur son GSM, à Bilzen. « Nous étions assis à la terrasse. J’étais heureuse de recevoir un appel de mon fils », témoigne Yvonne, la maman de Guy Frederix. « Il m’a dit :’Je n’ai pas de bonnes nouvelles’ »

Elke Vanbockrijck , son épouse, était morte. La joie de la belle-mère d’Elke a vite été balayée. « Notre Guy n’a rien pu faire pour la sauver ». Elle partage l’énorme frustration de son fils qui est policier à Bruxelles.

Un SMS tous les jours

Il faisait partie de l’équipe qui a protégé Trump lors de sa visite en Belgique. « Mais pour sa femme, il n’a rien pu faire ». Le couple et leurs garçons (Gus, 13 ans et Vic, 10 ans) avaient quitté leur domicile de Tongres ce mardi.

« Ils étaient partis en voiture et comptaient rester une grosse semaine à Barcelone. Ils avaient passé une nuit à Nîmes et Elke m’envoyait un SMS tous les jours. Pour dire que tout se passait bien, qu’il faisait chaud et que c’était beau ».

