Attentats: dispositif policier en cours en Catalogne

« Grand dispositif policier sur tout le territoire », a annoncé sur son compte Twitter la police régionale de Catalogne, en demandant aux citoyens de ne pas diffuser d’informations sur ces contrôles policiers en cours sur les routes, pour raisons de sécurité.

Une porte-parole de la police catalane a indiqué à l’AFP que le dispositif était lié aux attentats qui ont causé la mort de 14 personnes, sans vouloir divulguer davantage d’informations.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l’attentat à la camionnette-bélier de jeudi après-midi sur les Ramblas de Barcelone – dont le bilan est de 13 morts et de plus de 120 blessés – et celui de Cambrils (à un peu plus de 100 km de Barcelone), qui a fait un mort et six blessés, dans la nuit de jeudi à vendredi.

À Cambrils, cinq assaillants avaient été tués par la police.

Les enquêteurs recherchent toujours Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans qui, selon les médias espagnols, serait le conducteur de la camionnette qui avait fauché les promeneurs sur les Ramblas de Barcelone.

La police estime que 12 membres pourraient avoir fait partie du groupe : le suspect toujours recherché, cinq hommes tués à Cambrils, quatre arrêtés et deux qui auraient trouvé la mort dans l’explosion mercredi d’une maison à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone.

Ils auraient préparé à Alcanar des explosifs destinés à des attentats de grande envergure, selon les premiers éléments de l’enquête diffusés à la presse.