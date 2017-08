Événement dramatique dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Bertrix. À Assenois, où se déroulait le bal « Open Air », une tentative de meurtre a eu lieu. Vers 3h30 du matin, trois individus à bord d’un véhicule ont délibérément percuté un groupe de personnes faisant au moins quatre blessés. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux de Bastogne et Libramont. L’une d’entre elle est dans un état préoccupant. Après avoir commis leur acte, les auteurs ont pris la fuite, nécessitant que la police s’engage dans une course-poursuite pour finalement les arrêter vers 4h50 près d’Auby-sur-Semois. Les auditions et devoirs d’enquête sont en cours et le dossier est à l’instruction pour déterminer la raison de cette tentative de meurtre.

