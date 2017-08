L'improbable remontada des Mouscronnois face aux Gantois (3-2)

Mené 0-2, Mouscron s’est imposé 3-2 face à La Gantoise lors du dernier match de la quatrième journée de la Jupiler Pro League de football, dimanche soir au Canonnier.

Avec un bilan d’un point sur neuf, La Gantoise se rendait à Mouscron en quête d’une première victoire cette saison. Mouscron, de son côté, voulait offrir un premier succès à son public après ceux conquis à Ostende et à Lokeren. D’entrée de jeu, les Buffalos prenaient le contrôle de la partie et leur domination était récompensée peu avant la demi-heure via Dejaeghere sur un assist de Sylla (25e). Sylla doublait d’ailleurs la mise quelques minutes plus tard d’une superbe frappe enroulée (30e). La première mi-temps gantoise était néanmoins entachée par la carte rouge de Gigot, pour un tackle jugé dangereux, peu avant le repos (43e).

Cette carte rouge était le vrai tournant du match et allait influencer la suite de la partie. En supériorité numérique, les Hurlus pressaient les Gantois dès le retour des vestiaires pour tenter de revenir au score. Après plusieurs tentatives repoussées par Kalinic, l’Excel réduisait la marque via Mohamed qui lobait le portier croate (67e). Mouscron poursuivait son pressing et La Gantoise n’arrivait plus à sortir de sa moitié de terrain. Un pressing récompensé par l’égalisation de Govea d’une frappe déviée à l’entrée du grand rectangle (85e). Les Hurlus poursuivaient sur leur lancée et obtenaient un penalty pour une faute d’Asare sur Amallah. Bolingi se chargeait de la transformation en deux temps (89e).

Avec ce succès, Mouscron partage la troisième place avec Zulte Waregem et Saint-Trond avec neuf points. La Gantoise poursuit sa longue descente et occupe le quinzième rang avec un point sur douze.