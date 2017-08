Charleroi: un départ parfait, en tous points

Samedi, après le nouveau succès contre Genk, l’historique 12 sur 12 réalisé par le Sporting était dans toutes les têtes. Impossible de faire mieux dans les chiffres, d’autant que le calendrier était loin d’être des plus abordables. « Quand on sort d’un match comme aujourd’hui, on ne peut qu’être satisfait et féliciter le groupe pour le contenu, la discipline et l’organisation. » Ces mots sont ceux de Mazzù et sonnent comme un refrain depuis la reprise. Il faut dire que le jeu proposé par les Zèbres a séduit, sur les quatre premières rencontres.

> Les raisons de ce départ canon : Une solidité défensive : si l’on excepte le déplacement à Mouscron, où Charleroi a compensé les deux buts concédés par un festival offensif, Nicolas Penneteau n’a jamais eu à se retourner, en championnat.

> Les renforts font déjà l’unanimité.

> Le bulletin de notes des Zèbres : Un 7 pour Nurio, excellent, surtout dans son apport offensif.

> Clinton Mata se dit «content» pour Charleroi.