Attentats en Catalogne: voici comment Younes Abouyaaquoub, le conducteur de la camionnette, s'est enfui!

Ces nouvelles images, diffusées par nos confrères du quotidien espagnol El Pais, montrent que le terroriste qui conduisait la camionnette a fui la scène du crime en marchant, au milieu de la foule dans le marché de la Boqueria, adjacent à la Rambla.

En quittant la camionnette, Younes Abouyaaquoub a remis ses lunettes de soleil et est resté très calme. Après avoir marché durant une heure trente, le terroriste est arrivé, vers 18h30, sur un parking proche de l’université. Il s’en est alors pris à Pablo Perez, un homme qui garait sa Ford Focus. Le terroriste a ouvert sa portière et l’a poignardé avec une machette avant de pousser la victime sur la banquette arrière. Le propriétaire de la voiture est décédé suite à ses blessures.

Le terroriste a quitté Barcelone, forcant un barrage de police et blessant un agent, avant d’abandonner le véhicule volé à Sant Just Desvern. Si Pablo Perez a été retrouvé mort sur la banquette arrière de sa Ford, la police est toujours sans trace de Abouyaaqoub.

Younes Abouyaaquoub formellement identifié

Le conducteur de la camionnette blanche qui a fauché jeudi des dizaines de passants sur les Ramblas à Barcelone, en tuant 13, a été identifié, a annoncé lundi la police catalane sur Twitter.

Identified the driver van of the Barcelona attack #Barcelona #Cambrils