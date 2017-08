Embouteillages en vue sur l'E42: un nouveau revêtement va être posé sur 16 kilomètres!

Un chantier de réhabilitation de l’E42/A16 entre Hautrage et Roucourt en direction de Tournai débutera lundi 28 août. Un nouveau revêtement sera posé sur ce tronçon de près de 16 kilomètres. Les travaux se dérouleront en deux phases et dureront jusqu’à mi-octobre, sous réserve des conditions météorologiques, a indiqué la Sofico (Société de Financement Complémentaire des infrastructures).

La première phase, d’une semaine, concerne le tronçon compris entre les bornes kilométriques 0,4 et 3,9, en direction de Tournai. La circulation sera réduite sur une seule bande du lundi 28 août au vendredi 1er septembre inclus.

L’autoroute sera totalement fermée en direction de Tournai du vendredi 1er septembre à 22 heures au lundi 4 septembre à 5h30. Un itinéraire de déviation sera proposé à partir de la sortie 26 (Dour) et empruntera la N552 ou la N50 pour reprendre l’A16 au niveau de l’échangeur 27 de Bernissart sur l’A16.

Pendant cette semaine de travaux, l’échangeur de Pommerœul en direction de Tournai sera fermé au trafic.

La 2e phase du chantier débutera le 11 septembre et concernera le tronçon compris entre les bornes 4,1 et 16,4. Cette phase devrait durer un mois. La circulation sera réduite à deux voies en direction de Mons et à une seule voie, via une bande à contresens, en direction de Tournai.

Des échangeurs seront fermés pendant toute cette phase du chantier : l’échangeur 28 « Blaton » vers Tournai avec déviation via la N506 puis N505, ainsi que l’échangeur 27 « Bernissart » vers Tournai, avec déviation via la N505.

Le budget du chantier est de 5,7 millions d’euros.

La Sofico rappelle qu’un autre chantier est actuellement en cours au milieu de ce tronçon : il concerne la réhabilitation complète (démolition et reconstruction) du pont de Pommeroeul qui surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes. La première phase de ce chantier, qui consistait en la réalisation de travaux préparatoires, a débuté le 11 août dernier pour une quinzaine de jours. La seconde phase commencera au mois de novembre. La réhabilitation du pont sera terminée dans deux ans.