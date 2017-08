"Frayeur" dans la Radja River à Walibi: trois personnes tombent à l'eau, un technicien blessé

Vent de panique ce dimanche après-midi à Walibi dans la Radja River. Des bouées bloquées et une jeune fille à l’eau. Mais aussi un technicien blessé. Ce dernier a été emmené à l’hôpital par mesure de précaution.

D’après nos confrères de RTL, trois personnes sont tombées à l’eau, ce dimanche vers 18h, après que des bouées soient restées bloquées dans l’attraction Radja River à Walibi. Une personne a informé nos confrères via le bouton orange « Alertez-nous ». « Nouvel incident à la Radja River ce dimanche, des bouées se sont bloquées lors du parcours. Des visiteurs ont voulu en ressortir et regagner le bord. Une jeune fille est alors tombée à l’eau et a pu être secourue par les visiteurs. Pendant ce temps, les techniciens ont débloqué les bouées manuellement mais l’un d’entre eux s’est blessé lors de cette opération en tombant également à l’eau. Aucun visiteur blessé mais une grande frayeur pour eux ! », a expliqué ce témoin.

Contactée par nos confrères de RTL, Marie-France Adnet, la porte-parole de Walibi Belgium, a donné davantage de précisions : « Deux personnes ont décidé de sauter sur le bord et ainsi sortir de l’attraction. Et quand les bouées ont été débloquées, elles ont souhaité remonter à bord pour terminer le parcours. Mais elles sont tombées dans l’eau avant d’être rapidement récupérées et de pouvoir retrouver les bouées. »