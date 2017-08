Disney ne veut plus qu'elles fassent les princesses pour les enfants malades!

Steffi et Laurien Decoutere, deux sœurs originaires de Hasselt, ont pris pour habitude de monter des petits spectacles où elles se déguisent en Anne et Elsa de la Reine des Neiges pour les enfants malades dans les hôpitaux… De la concurrence déloyale, estime Disney !

Les spectacles étaient parfois payants, parfois gratuits : « Nous ne faisons pas cela pour l’argent. Nous étions bénévoles dans les hôpitaux ou encore au centre pour réfugiés », explique Laurien dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. « C’était notre passion. Nous avons vécu deux années en tant que princesses et nous avons créé des liens avec les enfants ». Mais le conte de fées s’est terminé brutalement en juin dernier, lorsqu’elles ont reçu la visite d’un manager de Disney sur l’un des événements. « Avec l’ordre d’arrêter notre spectacle ! Nous étions bouleversées. Apparemment, nous étions trop réalistes et nous formions une concurrence déloyale pour Disney. Et nous étions moins chères et plus proches que leurs employés… »

Une triste nouvelle qui n’atteint pas le courage des deux sœurs. Elles ont décidé de monter un autre petit spectacle pour les enfants malades !