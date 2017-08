La une de Charlie Hedbo sur les attentats en Espagne qui crée la polémique

Nouvelles critiques pour Charlie Hedbo et l’une de ses couvertures. Cette fois, c’est la une consacrée aux attentats survenus en Espagne qui lui vaut les foudres des internautes.

Deux corps à terre, du sang et une camionnette blanche qui s’enfuit à vive allure. La couverture est signée des mains du dessinateur Juin et fait référence aux récents événements survenus en Espagne. Il est accompagné de la légende suivante : « Islam, religion de paix… éternelle » qui renvoie à une double page du journal intitulée, elle, « Choisir entre tourisme et islamisme ? ».

Publiée ce mercredi soir sur Facebook, la couverture du Charlie Hebdo à paraître ce mercredi 23 août a suscitée de vives critiques sur les réseaux sociaux. Notamment sur Twitter où les internautes ont regretté l’amalgame fait par le journal satirique entre religion et terrorisme.

On l'attendait, la voici: une autre petite couv de Charlie Hebdo pour inciter a la haine anti-musulman.ne.s... #Nausee pic.twitter.com/5havDBbam3 — Philippe Marlière (@PhMarliere) 22 août 2017

Le #pasdamalgame vient de se prendre un coup dans la gueule ! #CharlieHebdo pic.twitter.com/Rp7fotX3S1 — Soeur Foune (@SoeurFoune) 22 août 2017