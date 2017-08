Europa League: le Club de Bruges déjà au premier tournant de sa saison ce jeudi soir à l'AEK Athènes

Ce jeudi soir (20h), les Brugeois se rendront à l’AEK Athènes dans le cadre du match retour des barrages de l’Europa League après un partage nul et vierge la semaine dernière au Jan Breydel (0-0). Le vainqueur rejoindra la phase de poules alors que le battu devra se concentrer sur ses compétitions domestiques.

Le Club a d’abord été éliminé par les Turcs du Basaksehir Istanbul au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions avant d’être reversé en Europa League. L’AEK Athènes, quatrième du défunt championnat grec et vainqueur des play-off pour l’Europe, constitue donc le dernier obstacle brugeois à l’Europe. A noter que le club athénien a débuté son championnat ce weekend par une victoire 2-0 contre Panetolikos. Pour les Brugeois, ce serait la première saison sans rencontres européennes depuis 2013-2014 en cas de défaite au stade olympique d’Athènes.

Lors du match aller, le 300e européen pour le Club, les troupes d’Ivan Leko n’ont pas su profiter de l’exclusion de Marko Livaja à l’heure de jeu. Si les Grecs ont dominé le début de rencontre, les ’Blauw en Zwart’ ont ensuite pris le dessus sur l’AEK, sans pour autant parvenir à se procurer de grosses occasions.

«A domicile, l’AEK devra prendre plus de risques et être plus offensif. Nous devrons en profiter. Je ne pense pas que je devrai plus motiver mes joueurs pour le match retour. Je continue à croire à 200% en mon groupe et en un bon résultat pour le Club», avait expliqué Leko au terme de la rencontre à Bruges.

Deux clubs belges sont d’ores et déjà assurés de jouer sur la scène européenne cette saison. Le Sporting d’Anderlecht disputera les poules de la Ligue des Champions, tout comme Zulte Waregem celles de l’Europa League grâce à sa victoire en Coupe de Belgique la saison dernière.