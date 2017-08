L'attaquant anglais d'Everton Wayne Rooney annonce sa retraite internationale

De retour à Everton, qu’il avait quitté en 2004 pour Manchester United où il a joué pendant 13 ans, Wayne Rooney a marqué deux buts en autant de rencontres de Premier League cette saison. Rooney, qui n’a plus joué pour l’Angleterre depuis le 11 novembre 2016, a été appelé cette semaine par Gareth Southgate, sélectionneur national, pour lui notifier qu’il allait être repris dans la prochaine sélection.

«Même si cela m’a fait plaisir, j’ai annoncé à Gareth Southgate, qu’après une longue et intense réflexion, je prenais ma retraite internationale», a écrit Rooney sur son site. «Jouer pour l’Angleterre aura été quelque chose de très spécial pour moi. Désormais, je veux me concentrer sur mon nouveau club. Cependant, je resterai un fan passionné de l’équipe nationale et un de mes plus grands regrets restera de ne pas avoir remporté de tournoi avec l’Angleterre», a ponctué l’attaquant.

Rooney était devenu, le 12 février 2003, le plus jeune joueur à disputer une rencontre avec l’Angleterre lors d’un match amical contre l’Australie, alors âgé de 17 ans.

Il a marqué son premier but international le 6 septembre 2003 à Skopje, contre la Macédoine (1-2), lors des éliminatoires pour l’Euro 2004. Au total, il comptabilise la bagatelle de 53 buts pour les ’Three Lions’, dont le dernier remonte à l’Euro 2016. En effet, il avait ouvert le score, sur penalty, lors de la défaite retentissante de l’Angleterre contre l’Islande (1-2) en huitièmes de finale.