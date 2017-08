Watermael-Boitsfort: une saisie 2kg de cannabis chez des dealers

« Le vendredi 18 août dernier en fin d’après-midi, suite à un contrôle d’un véhicule suspect circulant à Watermael-Boitsfort, une patrouille flagrant délit de notre zone a trouvé des indices de vente de cannabis dans le coffre de ce véhicule » indique la zone sur sa page Facebook. « Lors des perquisitions aux domiciles des suspects, nos services ont pu saisir 2,892 kg de cannabis, 8 GSM et environ 2.000 euros d’argent liquide », ajoute-t-elle. La zone Marlow a aussi communiqué sur différentes actions menées ces derniers jours. « Les 20 et 21 août 2017, nos patrouilles ont arrêté 2 voleurs dans véhicule à Auderghem, une personne tentant d’ouvrir des véhicules en stationnement à Watermael-Boitsfort, deux voleurs de vélo qui sortaient d’une habitation à Uccle, une personne ivre exhibant au petit matin une arme à feu factice sur la Promenade Verte et 2 jeunes voleurs d’un cyclomoteur qui faisaient du rodéo sur la voie publique. » détaille le post. « Tous ces résultats furent possibles grâce à la motivation de nos équipes, aux caméras de surveillance et à la réactivité du personne du dispatching, mais aussi grâce à l’attention par rapport aux comportements suspects et la rapidité à nous appeler des citoyens », conclut la zone de police.