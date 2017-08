Un impressionnant accident s’est déroulé ce mercredi en début d’après-midi sur la Nationale 4. Un camion qui circulait en direction de Marche s’est retrouvé sur le flanc, débordant sur une des deux bandes en direction de Namur. À l’heure d’écrire ces lignes, le véhicule y serait toujours.

L’accident s’est déroulé à hauteur de Ciney, et plus précisément près de la boîte Le Trébuchet. Il a provoqué la fermeture de la Nationale. En direction de Marche, la police fédérale conseille de prendre la E411 à Courrière. En direction de Namur, il est conseillé de quitter la N4 à hauteur de Sinsin et de prendre vers Haversin.

Selon nos confrères de Matélé, le véhicule accidenté est un camion-citerne rempli de 26 tonnes de déchets alimentaires. Le chauffeur a été blessé et transporté vers un hôpital.