Koekelberg: probable tentative de suicide à la sortie du tunnel

Un homme né en 1958 a fait une chute de près de 5 mètres du pont à la sortie du tunnel à Simonis. Les secours sont intervenus vers 13h30 après que ce quinquagénaire est tombé lourdement sur la chaussée. « Il est dans un état critique et des jours sont en dangers », nous dit le parquet de Bruxelles. Il n’y aurait pas eu de témoins de la scène et le visionnage des images des caméras de vidéosurveillance ne permet pas d’expliquer les circonstances de cette chute. C’est néanmoins la piste du suicide qui est privilégiée. « On s’orienterait vers cette piste à la lumière de déclarations de certains des proches », précise le parquet.

Transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique, le blessé qui vit vraisemblablement dans le quartier, a été lourdement blessé et n’a pas pu être entendu pour l’instant.