Non, François Hollande n'abandonne pas la vie politique: «J'avais dit que je ne me retirerai pas de la vie politique»

L’ancien président François Hollande a affirmé mercredi qu’il n’abandonnait pas la vie politique et qu’il dirait «à un certain moment», ce qu’il a «à dire», sans «empêcher notre pays de se redresser».

«Même quand j’ai décidé, pour les raisons que j’avais indiquées, de ne pas me représenter, il y avait une situation qui me paraissait trop dangereuse, j’avais dit que je ne me retirerai pas de la vie politique», a déclaré l’ancien chef de l’Etat dans un entretien à TV5 Monde, depuis le festival du film francophone d’Angoulême.