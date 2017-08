L'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, n'était pas fiché chez nous

L’imam de Ripoll soupçonné d’être le cerveau des attentats de Barcelone et Cambrils, Abdelbaki Es Satty, n’était signalé sur aucune liste de l’Ocam, a-t-on appris de bonnes sources. Des médias espagnols affirmaient que des « autorités belges » avaient signalé à leurs homologues espagnols le comportement suspect de l’imam en 2016.

Selon le quotidien catalan « El Periódico », le nom d’Es Satty serait apparu durant l’enquête sur le GICM, une cellule terroriste responsable des attentats de Madrid en 2004.

Selon nos informations, le nom Abdelbaki Es Satty, l’imam de Ripoll et présumé cerveau des attentats qui ont endeuillé Barcelone et Cambrils, n’était pas signalé sur la liste des « prédicateurs de haine » de l’Ocam, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace. De même du côté de l’Office des étrangers. « Il n’a donc jamais demandé ou reçu un permis de séjour en Belgique », assurait sur Twitter Theo Francken (N-VA), le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.

