Perte record de 8,6 millions d'euros pour la F1 à Francorchamps en 2016

En 2016, le Grand Prix de Belgique a coûté 8,6 millions aux Wallons, alors qu’il attire de plus en plus de spectateurs.

La perte engendrée par l’édition 2016 du Grand Prix de Belgique est plus importante encore que l’année précédente : 8,6 millions d’euros contre 6,8 millions en 2015. Cet accroissement surprend d’autant plus que Francorchamps a connu cette année-là un succès populaire sans précédent : près de 90.000 personnes avaient rejoint le « plus beau circuit du monde », une augmentation de 30 % par rapport à 2015.

Comment s’explique ce déficit ? « Ce qui nous a mis dedans, c’est le taux de change euros/dollars », pestent André Maes et Renaud Witmeur, respectivement organisateur de l’événement et CEO de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne qui éponge rituellement les dettes de ce que le second nommé appelle affectueusement « un dossier atypique ». Bernie Ecclestone, avec qui le contrat 2016-2018 a été conclu en 2014, n’a en effet jamais voulu entendre parler d’un libellé en euros et, entre le moment où la Sogepa a provisionné ses dollars et le moment où le gouvernement wallon a donné son feu vert pour payer le plateau 2016, le taux de change était passé de 1.33 à 1.11. Un plateau dont le prix avait par ailleurs augmenté de 19 à 20 millions entre les contrats 2013-2015 et 2016-2018. Coût de l’opération : 2.819.000 euros perdus.

« Il a encore fallu ajouter à cela des charges exceptionnelles liées à la menace terroriste, soit 600.000 euros de dépenses supplémentaires dont la moitié pour rémunérer une assurance annulation », ajoute Renaud Witmeur.

Mandatée par la Région wallonne pour évaluer les « Retombées économiques du Grand Prix 2016 », la boîte d’audit Deloitte a évalué celles-ci à près de 28 millions d’euros sur le territoire belge, dont 17 pour la seule Région wallonne. La Sogepa est partie de cette étude pour estimer l’apport économique du Grand Prix depuis son retour en 2007. « Nous sommes arrivés à un total de 181 millions d’euros de retombées pour le pays, dont 110 pour la Région wallonne. » Et de conclure : « Mon rêve serait que les gens arrêtent de ne regarder que les 60 millions de pertes cumulées en dix ans, pour ne voir que l’impact positif qu’a cet événement sur notre économie… »

