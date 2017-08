Rédaction en ligne

Un important incendie a réduit en cendres un entrepôt situé à Anderlecht jeudi matin. Les pompiers étaient présents en nombre, avec six fourgons et deux camions avec échelle. Le feu est à présent sous contrôle, ont indiqué les pompiers vers 9h00. Personne n’est blessé et le voisinage n’a pas dû être évacué.