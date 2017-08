Bel RTL est à nouveau la radio la plus écoutée

Belga

Avec 14,11% (+1,31%) de parts de marché, Bel RTL s’impose en tant que numéro un des radios belges francophones, selon la deuxième vague du CIM pour 2017, publiée jeudi et qui couvre le deuxième trimestre de 2017. Radio Contact et Vivacité complètent un trio de tête où l’écart ne dépasse par un point. Elles affichent respectivement 14,01% (+0,37%) et 13,51% (-1,08%) de parts de marché.