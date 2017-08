Cela se confirme: les transgenres risquent bel et bien d'être exclus de l'armée américaine

Selon le journal, se référant à des responsables familiers d’un mémo que l’exécutif doit remettre prochainement au ministre de la Défense Jim Mattis, il appartiendra à ce dernier «d’examiner la capacité de déploiement d’un militaire afin de décider s’il doit être renvoyé de l’armée».

Le texte de moins de trois pages stipule également que le Pentagone ne pourra plus recruter de personnes transgenres et ne devra plus prendre en charge les traitements médicaux de celles travaillant déjà au sein de l’armée.

Donald Trump a annoncé sur Twitter le 26 juillet qu’il comptait interdire aux personnes transgenres de servir dans l’armée, sans préciser notamment ce qu’il adviendrait de celles déjà engagées.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

Revenant, ce faisant, sur les choix de son prédécesseur Barack Obama, qui avait décidé l’année dernière que l’armée devrait commencer à accueillir des recrues transgenres au 1er juillet 2017. L’annonce du président républicain a été effectuée avec peu, voire pas, de coordination avec le Pentagone et pendant les vacances de M. Mattis.

Depuis, plusieurs hauts gradés ont fait état de leur malaise face à ce changement. Cinq femmes transgenres employées par l’armée ont lancé le 9 août des poursuites contre M. Trump et le Pentagone. Dans leur plainte, elles évoquent notamment les incertitudes au sujet de leur avenir, y compris en ce qui concerne un éventuel renvoi ou si elles vont perdre leurs droits post-militaires (retraite en particulier).

Le 10 août, le président a estimé avoir rendu «un grand service» à l’armée américaine en interdisant aux personnes transgenres de servir dans les forces armées du pays. «Vous savez, c’est un sujet très compliqué pour l’armée. C’est un sujet très perturbant pour l’armée», avait-il affirmé.

D’après les estimations, de 1.320 à 15.000 personnes transgenres servent dans l’armée américaine sur 1,3 million de militaires en service actif.

Le républicain a notamment mis en avant «le fardeau des coûts médicaux énormes» nécessaires pour un changement de sexe. Selon une étude du centre de réflexion RAND, ils atteindraient entre 2,4 et 8,4 millions de dollars par an pour un budget total du Pentagone de plus de 500 milliards en 2016.