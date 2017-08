Anderlecht connaît ses adversaires pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Mauves sont tombés dans un groupe très relevé avec le Bayern Munich, le PSG et le Celtic.

Le RSC Anderlecht a été versé dans le groupe B des poules de Ligue des Champions jeudi lors du tirage au sort effectué à Monaco. Les champions de Belgique n’ont pas hérité d’un groupe abordable en piochant le Bayern Munich champion d’Allemagne, le Paris Saint-Germain vice-champion de France et le Celtic Glasgow champion d’Écosse.

Une qualification pour les huitièmes de finale semble donc très difficile voire impossible pour les Mauves qui devront vraisemblablement viser la 3e place qualificative pour l’Europa League. Le Celtic Glasgow, une des équipes les plus solides du pot 4, sera un adversaire compliqué mais certainement à la portée des hommes de René Weiler. La phase de poules débutera les 12 et 13 septembre et se terminera les 5 et 6 décembre. La finale est prévue au Stade olympique de Kiev en Ukraine le 26 mai 2018.

La dernière participation d’Anderlecht à la Ligue des Champions remonte à la saison 2014-2015. Les Mauves avaient terminé à la 3e place du groupe D avec six points derrière le Borussia Dortmund (13 points) et Arsenal (13 points) mais devant Galatasaray (1 point). La saison précédente, Anderlecht s’était retrouvé dans le même groupe du PSG en réalisant un partage 1-1 et une défaite 0-5.

Les Bruxellois ont participé seize fois à la Ligue des Champions et seize fois à la Coupe des clubs champions. Il ont remporté cinq trophées sur la scène européenne : la Coupe des vainqueurs de Coupe (1976 et 1978), la Supercoupe de l’UEFA (1976 et 1978) et la Coupe de l’UEFA en 1983.

Les groupes de l’édition 2017-2018 de la Ligue des Champions, les voici :

Groupe A : Benfica, Manchester United, FC Bâle, CSKA Moscou.

Groupe B : Bayern Munich, PSG, Anderlecht, Celtic.

Groupe C : Chelsea, Atlético Madrid, AS Rome, Qarabag.

Groupe D : Juventus, FC Barcelone, Olympiakos, Sporting Portugal.

Groupe E : Spartak Moscou, Séville, Liverpool, Maribor.

Groupe F : Shakhtar Donetsk, Manchester City, Naples, Feyenoord.

Groupe G : Monaco, Porto, Besiktas, Leipzig.

Groupe H : Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL.

Les prochains tirages au sort

11 décembre : Tirage des 8es de finale

16 mars 2018 : Tirage des quarts de finale

13 avril : Tirage des demi-finales

Le calendrier

12 et 13 septembre : 1ère journée de groupes

26 et 27 septembre : 2e journée de groupes

17 et 18 octobre : 3e journée de groupes

31 octobre et 1er novembre : 4e journée de groupes

21 et 22 novembre : 5e journée de groupes

5 et 6 décembre : 6e et dernière journée de groupes

13 et 14 février 2018 ; 20 et 21 février : 8es de finale aller

6 et 7 mars ; 13 et 14 mars : 8es de finale retour

3 et 4 avril : Quarts de finale, aller

10 et 11 avril : Quarts de finale, retour

24 et 25 avril : Demi-finales, aller

1er et 2 mai : Demi-finales, retour

26 mai : Finale à Kiev, Ukraine