34% des électeurs du PS ne font plus confiance à leur président et ils préféreraient voir Elio Di Rupo quitter rapidement son poste. Notre sondage n’est pas passé inaperçu au PS et il a suscité des réactions vives et diverses auprès des mandataires socialistes. Un ténor dit même espérer que cela servira enfin de déclic à Di Rupo. Ambiance…