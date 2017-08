Herman Van Holsbeeck après le tirage au sort de la Champions League: «Anderlecht vise la troisième place»

Anderlecht a été versé dans le groupe B de la Ligue des Champions jeudi en compagnie du Bayern Munich, du PSG et du Celtic Glasgow. Présent à Monaco, Herman Van Holsbeeck a défini l’objectif du club. Par contre, Leander Dendoncker, qui a suivi le tirage au sort au Stade Constant Vanden Stock, avait un avis plus nuancé.

«Pour les supporters, vous ne pouvez rêver d’un meilleur tirage. Pour eux, ce sont de véritables affiches de rêve. Le Stade Constant Vanden Stcok va être complet à trois reprises», a commenté le manager anderlechtois. «Sur le plan sportif, c’est un défi très dur à relever. Le PSG et le Bayern Munich sont des équipes du top mondial. Ces clubs sont au-dessus du lot. C’est un grand honneur de recevoir au Parc Astrid Neymar, le joueur le plus cher au monde. Le Celtic est la seule équipe à notre portée. Nous pouvons espérer prendre des points contre les Ecossais. Nous jouerons la troisième place à fond dans ce duel face au Celtic», a conclu Van Holsbeeck.

«Le Bayern est le plus grand club d’Allemagne. Le PSG est le plus grand club de France. Le Celtic est le plus grand club d’Ecosse. On peut donc tranquillement prétendre que l’on a hérité de trois matches au sommet», en a déduit Dendoncker. «On a reçu trois belles affiches mais on sait naturellement que cela va être difficile de survivre dans cette poule. Même pour la troisième place, ce sera dur. Avec le soutien de ses supporters, le Celtic sera également un adversaire redoutable. Mais comme nous voulons nous montrer en Europe, nous ferons tout pour réaliser de bons résultats», a ajouté Leander Dendoncker qui n’a rien lâché au sujet d’un éventuel transfert. «Je ne sais même pas moi-même si je vais rester ou jouer ailleurs. Nous verrons cela dans les prochains jours. Les rumeurs de transferts sont difficile à gérer parfois. J’essaie de mettre cela de côté, mais je n’y arrive pas toujours.»