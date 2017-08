"Je sais qu'il a l'intention de partir vers Barcelone": voici le mail envoyé par la police belge à son homologue espagnol au sujet de l'imam Abdelbaki Es Satty

La police régionale aurait indiqué n’être en possession d’aucune information sur l’homme, selon des sources au ministère catalan de l’Intérieur.

Les autorités espagnoles indiquaient encore mercredi qu’elles n’avaient reçu aucune information en provenance de Belgique. Les autorités catalanes ont également nié dans un premier temps avoir été averties à propos de l’imam. Mais le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte, qui avait fait état en premier de l’existence de ces contacts, a maintenu ses déclarations et les autorités catalanes nuancent maintenant leur position.

Les mêmes sources précisent qu’un contact informel a été pris via e-mail voici un an entre un policier belge et un fonctionnaire du commissariat général à l’information des ’Mossos’. «Il ne s’agissait en aucun cas d’un avertissement ou d’une communication», souligne sur le site internet d’Europa Press.

L’agence de presse espagnole EFE a toutefois pu mettre la main sur cet e-mail envoyé en janvier 2016. «Je voulais te demander s’il était possible d’enquêter sur une personne qui souhaite travailler ici, à Vilvorde, comme imam. Tu trouveras son identité dans le fichier ci-joint. Je sais qu’il a l’intention de partir vers Barcelone en février et qu’il y est marié. Plus d’informations tu peux me communiquer à propos de cet individu, mieux c’est», peut-on lire dans le courriel qui aurait été envoyé par un responsable du corps de police de Vilvorde à un membre de la police catalane rencontré quelques mois plus tôt lors d’un congrès. La demande a été directement transmise à l’adresse personnelle de son collègue catalan. L’e-mail se termine comme suit: «En espérant avoir rapidement de tes nouvelles. Muchos gracias senior ;) (sic). Bien à toi.» Le policier espagnol a cherché des informations dans la banque de données de la police catalane mais n’y a rien trouvé, ce qu’il a répondu au policier belge, écrit EFE.

Le quotidien El País, qui cite des sources antiterroristes, rapporte que ce haut fonctionnaire de la police régionale avait ajouté qu’un homme portant le même nom de famille que l’imam avait été cité dans une affaire de terrorisme. Selon le journal espagnol, il faisait allusion à Mustafa Es Satty, un parent de l’imam de Ripoll. Ce proche aurait séjourné pendant un temps dans le même appartement que deux des terroristes impliqués directement dans les attentats de Madrid en 2004.