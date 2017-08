Le jeune gardien est arrivé au Portugal jeudi soir et devrait signer un contrat ce vendredi.

Grande promesse du centre de formation de Neerpede, le jeune gardien Mile Svilar, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu dans une équipe professionnelle, va quitter Anderlecht.

Pour rappel, il exigeait, via son père, d’être pris en considération pour la place de numéro un dès cette saison. Un non-sens pour les hautes instances anderlechtoises mais également pour René Weiler qui estime que le garçon n’est pas encore prêt à endosser le rôle de titulaire dans une formation comme Anderlecht. Pour le faire patienter encore au moins une saison – raison pour laquelle Anderlecht a pris Matz Sels en location –, Anderlecht voulait proposer un prêt dans une autre formation à Mile Svilar pour que celui-ci s’aguerrisse dans le monde des adultes. Refus catégorique de l’entourage du jeune portier qui fêtera ses 18 ans à la fin du mois d’août.

Le point de non-retour était alors atteint à tel point que les différents protagonistes ne se parlaient même plus depuis plusieurs jours après une dernière entrevue entre Herman Van Holsbeeck et Ratko Svilar. Ce dernier ne voulait plus qu’une seule chose pour son fils : un transfert sec pour quitter Anderlecht.

Ce devrait être entériné ce vendredi : le gardien est arrivé à Benfica jeudi soir et devrait passer aujourd’hui les tests médicaux avant de signer un contrat avec le club portugais dans la foulée, pour un montant compris entre 2 et 3 millions d’euros.