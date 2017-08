Le sélectionneur national Roberto Martinez a dévoilé la liste de joueurs sélectionnés en vue du du double rendez-vous de qualification au Mondial 2018, contre Gibraltar à Liège (31 août, 20h45) et la Grèce à Athènes (3 septembre, 20h45).

Un absent de marque : Radja Nainggolan. Roberto Martinez est revenu sur ce choix en expliquant simplement qu’il avait « choisi d’autres joueurs » et que ce n’était « pas une punition ».

Gardiens (4) : Koen Casteels (Wolfsburg/All), Thibaut Courtois (Chelsea/Ang), Simon Mignolet (Liverpool/Ang), Matz Sels (Anderlecht)

Défenseurs (8) : Toby Alderweireld (Tottenham/Ang), Laurent Ciman (Montréal Impact/Can), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City/Ang), Jordan Lukaku (Lazio Roma/Ita), Thomas Meunier (PSG/Fra), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/Esp), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Ang)

Milieux de terrain (7) : Nacer Chadli (West Bromwich/Ang), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang), Steven Defour (Burnley/Ang), Marouane Fellaini (Manchester United/Ang), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn), Moussa Dembélé (Tottenham/Ang)

Attaquants (9) : Michy Batshuayi (Chelsea/Ang), Christian Benteke (Crystal Palace/Ang), Eden Hazard (Chelsea/Ang), Romelu Lukaku (Manchester United/Ang), Dries Mertens (Naples/Ita), Kevin Mirallas (Everton/Ang), Divock Origi (Liverpool/Ang), Yannick Carrasco (Atlético Madrid/Esp), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/All)

Après six rencontres, la Belgique est en tête du groupe H avec 16 points. La Grèce suit avec 12 unités, juste devant la Bosnie-Herzégovine (11). Chypre est quatrième (7), l’Estonie cinquième (4) et Gibraltar n’a toujours pas pris de point.

Ce diptyque peut permettre à la Belgique de faire un grand pas vers le Mondial en Russie. Jeudi 31 août, les Diables rouges affronteront Gibraltar, battu 0-6 à l’aller. La formation est 206e et dernière au classement FIFA et a concédé 24 buts depuis le début de la campagne. Bref, la Belgique (FIFA 9) devrait s’imposer et soigner son goal average au passage. Ce sera une toute autre affaire trois jours plus tard, au stade Karaïskaki d’Athènes.

La Grèce, 38e au classement mondial, est la seule équipe à avoir pris des points aux troupes de Martinez, le 25 mars dernier (1-1). Il avait même fallu un but de Lukaku dans les dernières minutes pour éviter une défaite aux Belges. 1-1, c’est aussi le score du dernier match joué en Grèce par les Diables rouges, le 29 février 2012 en amical. Chadli avait répondu au but d’ouverture de Salpingidis. En cas de victoire, les Diables Rouges écarteront sans doute définitivement les Grecs de la course à la première place du groupe, qui offre un ticket direct pour la Russie.