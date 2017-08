Europa League: Zulte Waregem affrontera la Lazio, Nice et Vitesse Arnhem

Zulte Waregem affrontera Jordan Lukaku et ses équipiers italiens de la Lazio de Rome, Mario Balotelli et ses partenaires français de l’OCG Nice et les Néerlandais de Vitesse Arnhem dans le Groupe K de la phase de poules de l’Europa League de football, dont le tirage au sort a été effectué jeudi à Monaco.

48 clubs répartis dans quatre pots en fonction de leur coéfficient UEFA attendaient de connaître les noms des adversaires qu’ils rencontreront lors des six journées (14 septembre, 28 septembre, 19 octobre, 2 novembre, 23 novembre et 7 décembre) de cette phase de la compétition.

Zulte Waregem figurait dans le Pot 3. La Lazio était dans le 1, Nice dans le 2 et Vitesse dans le 4.

Les deux premiers de chaque poule accèderont aux 1/16e de finale en compagnie des troisièmes des groupes de la Ligue des Champions, dont peut-être Anderlecht.

Zulte Waregem, tenant de la Coupe de Belgique et à ce titre qualifié d’office était, après les éliminations du Club Bruges, en barrages contre l’AEK Athènes, de La Gantoise, par les Autrichiens d’Altach, et d’Ostende par Marseille, au 3e tour préliminaire, le seul club belge concerné par ce tirage au sort.

Groupe A : Villareal, Maccabi Tel Aviv, FC Astana, Slavia Prague

Groupe B : Dynamo Kiev, Young Boys Bern, FK Partizan Belgrade, Skenderbeu

Groupe C : Sporting Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Basaksehir

Groupe D : AC Milan, Austria Vienne, HNK Rijeka, AEK Athènes

Groupe E : Olympique Lyon, Everton, Atalanta, Apollon Limassol

Groupe F : FC Copenhague, Lokomotiv Moskou, Sheriff Tiraspol, Zlin

Groupe G : Viktoria Plzen, Steaua Boekarest, Hapoel Beer-Sheva, Lugano

Groupe H : Arsenal, BATE, Cologne, Etoile Rouge Belgrade

Groupe I : FC Salzbourg, Marseille, Vitoria Guimaraes, Konyaspor

Groupe J : Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya Luhansk, Östersunds

Groupe K : Lazio Rome, Nice, Zulte Waregem, Vitesse

Groupe L : Zenit St Pétersbourg, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar