Dendoncker cité à Monaco, son agent botte en touche

R.Vanden Stock et Ch.Henrotay.

Vendredi matin, le journal « Nice-Matin » annonçait que Herman Van Holsbeeck lui avait confirmé la tenue d’une entrevue avec Vadim Vasilyev, le vice-président de Monaco, au sujet d’un possible transfert de Leander Dendoncker.

Les deux hommes ont discuté à Monaco en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions.

Contacté, Christophe Henrothay, agent du milieu de terrain belge, n’a pas voulu s’épancher sur le sujet. « Il n’y a pas de négociations en cours. »

Outre rejoindre son compère Youri Tielemans, Leander Dendoncker pourrait pallier un possible départ de Fabinho, fortement courtisé par le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses semaines. Pour convaincre Anderlecht, Monaco pourrait débourser entre 25 et 30 millions et peut-être faciliter la venue sous forme de prêt de Soualiho Meïté passé de Zulte Waregem à Monaco cet été.