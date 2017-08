Samedi, des nuages se formeront par endroits, principalement dans le sud-est du pays, et éclateront parfois en averses orageuses. Les autres régions connaîtront un temps très agréable avec un ciel partagé entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les températures atteindront les 22° à 24° en Ardenne et le long du littoral, et 25° à 27° dans les autres régions. Le vent sera faible de directions variables puis de nord à nord-ouest.

En soirée et en première partie de nuit, quelques averses orageuses éclateront encore en Ardenne. En seconde partie de nuit, l’atmosphère se stabilisera et le ciel redeviendra peu nuageux dans la plupart des régions. Un peu de brume ainsi que quelques bancs de brouillard ou de nuages bas se formeront par endroits. Les températures redescendront entre 12° et 16°.

Dimanche, la zone pluvio-orageuse s’éloignera vers le sud-est et le temps sera assez chaud avec quelques belles éclaircies. Les maxima oscilleront entre 22° et 25° avec un vent qui restera plutôt discret.

Lundi, le temps sera calme et sec avec de belles éclaircies et des maxima de 22° à 27°.

La chaleur se maintiendra mardi mais le risque de pluie augmentera en fin de journée. Un temps plus frais et plus variable avec parfois de la pluie s’installera pour le reste de la semaine.

Capture d’écran IRM